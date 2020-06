Videohelm für 3D-Kino: Sony HMZ-T1 im Test

Anschließen

Das HMZ-T1 besteht aus zwei Komponenten: dem Gerät, das am Kopf getragen wird und der Settop-Box, die das eingehende HDMI-Signal verarbeitet. Die kleine Settop-Box kommt an die Steckdose. Sie hat einen HDMI-Eingang und einen –Ausgang. Am HMDI-Eingang wird das Gerät (Blu-ray-Player, Spielkonsole, PC) angeschlossen, das über den HMZ-T1 wiedergegeben werden soll. Über den HDMI-Ausgang kann man die Box mit dem ursprünglichen Ausgabegerät (Beamer, Flat-TV, Monitor) verbinden – ein HDMI-Kabel hierfür ist mitgeliefert. Das ermöglicht einen Pass-Through-Mode.

Ist der Videohelm deaktiviert, lässt die Box das Signal durch. Dadurch kann das HMZ-T1 angesteckt bleiben, bis man es braucht Ist es nicht eingeschaltet, kann man ganz normal mit der PS3 über den Flat-TV spielen. Da die Box relativ kompakt ist, kann man bei Bedarf auch einfach das HMZ-T1 und die PS3 oder Xbox360 schnappen und in ein anderes Zimmer gehen. Der Videohelm wird mit einem einzigen Kabel mit der Box verbunden. Über dieses Kabel wird der Helm mit Strom und dem Video- und Audiosignal versorgt. Das Kabel hat in etwa den Durchmesser eines USB-Kabels, ist dadurch recht flexibel und gut drei Meter lang.

Anpassen

Das Anpassen des HMZ-T1 nimmt am meisten Zeit in Anspruch. An der Oberseite ist ein Plastik-Band, das oben auf dem Kopf aufliegt und in der Länge verstellt werden kann. Da es Plastik und ungepolstert ist, ist es nicht sonderlich bequem. Das Band an der Rückseite kann ebenfall in der Länge verstellt werden und ist aus Gummi. Es liegt am Hinterkopf an. Beide Bänder sind mit einem Plastikgestell verbunden, das weiter hinein- oder hinausgeschoben werden kann. Dadurch liegt dann die Videobrille enger oder loser am Gesicht an. Durch die Abstandsjustierung kann das HMZ-T1 auch so eingestellt werden, dass es für Brillenträger geeignet ist. Die zwei On-Ear-Kopfhörer können ebenfalls herausgezogen, sowie gekippt werden. Diese liegen relativ bequem am Ohr an.

Damit der HMZ-T1 richtig und möglichst schmerzfrei sitzt, sollte das Hauptgewicht auf dem Hinterkopf ruhen und nicht auf der Nase. Dieser Empfehlung von Sony sollte man ernst nehmen, denn der Nasenbereich des HMZ-T1 ist kaum gepolstert. Liegt die Videobrille also auf der Nase auf, wird es recht schnell schmerzhaft. Zudem sollten auch die beigelegten Gummi-Abdeckklappen angesteckt werden. Diese reduzieren das einfallende Licht von der Unterseite, was sonst beim Spielen oder Filme schauen irritieren würde – speziell bei der Wiedergabe von 3D-Inhalten.

In der Praxis ist es nicht möglich das HMZ-T1 so zu justieren, dass man vergisst, dass man es nicht spürt. Am Bequemsten ist es, wenn man auf der Couch sitzt und den Kopf nach hinten auf die Lehne legt. Dadurch zieht das Gewicht des HMZ-T1 nicht den Kopf nach vorne und liegt am Gesicht und nicht auf der Nase an. Aber auch in dieser Lage sollte man nach etwa zwei Stunden eine Pause einlegen, um der Halsmuskulatur und den Augen eine Pause zu gönnen.