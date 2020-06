Vier neue Digitalkameras von Panasonic

Die Lumix DMC-FX77 (Ende März in den Farben Silber, Schwarz oder Grau-Blau für 329 Euro) hat ein 5-fach-Zoom-Objektiv mit den Werten 2,5-5,9/24-120mm. Fotos nimmt sie mit 12 Megapixel auf, Videos in Full-HD im AVCHD-Format. Eine besonders kurze Einschaltzeit und ein schneller Autofokus soll gelungene Schnappschüsse ermöglichen. Die Navigation durch die Menüs erfolgt über einen Touchscreen mit 8,8cm-Bildschirmdiagonale.

Neu ist der 3D-Modus: Damit nimmt die Lumix FX77 während einer leichten Bewegung bis zu 20 Einzelbilder auf. Daraus wählt sie automatisch die beiden am besten für das linke und rechte Teilbild eines Stereo-Bildpaares geeigneten aus und fügt sie zu einem 3D-Bild im MPO-Format zusammen. Die MPO-3D-Fotos können auf 3D-Flat-TVs oder auch 3D-Bilderrahmen betrachtet werden.

Sportlich





Die Lumix DMC-FT3 (ab Mitte März in den Farben Silber, Orange oder Aktiv-Blau für 429 Euro) will die richtige Digicam für Outdoor-Fans sein. Sie ist wasserdicht bis 12 Meter, übersteht Stürze aus 2 Meter Höhe und Temperaturen bis -10 Grad. Auch sie nimmt Fotos mit 12 Megapixel und Videos in der Full-HD-Auflösung auf. Das Objektiv hat einen 4,6-fach-Zoom (3,3-5,9/28-128mm).

Was die FT3 von anderen Outdoor-Cams unterscheidet: Sie hat ein GPS-Modul eingebaut, um die Bilder mit Positionsdaten zu versehen (Geotagging). Auch ein GPS-Kompass und Sehenswürdigkeiten (Points of Interest) aus 78 Ländern können angezeigt werden. Ebenfalls integriert: ein Höhenmesser und Barometer (Luftdruck und Tauch-Tiefenmessung).

Superzoomer





Die DMC-TZ22 (ab Mitte März in den Farben Silber, Schwarz, Rot, Aktiv-Blau oder Chocolate für 429 Euro) und TZ18 (ab Mitte März in den Farben Silber oder Schwarz für 329 Euro) sind mit einem 16-fachen optischen Zoom ausgestattet und nehmen Bilder mit 14 Megapixel auf. Videos nimmt die TZ22 mit 1920 x 1080 Pixel (50i) auf, die TZ18 mit 720p.

Die TZ22 ist im Vergleich zur TZ18 zusätzlich mit einer Touchscreen-Bedienung, Bildserien-Funktion mit 10 Bildern pro Sekunde, einem 3D-Modus und GPS ausgestattet.

(futurezone)