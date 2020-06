Vor 30 Jahren stellte IBM den ersten PC vor

Reaktion auf wachsenden Markt

Der PC war die Antwort von IBM auf einen wachsenden Markt von preisgünstigen Kompaktrechnern, die neu gegründete Computerfirmen wie Commodore oder Apple auf den Markt brachten. Der Elektronikkonzern, eher bekannt für seine Großrechner, wollte daher ein eigenes Modell für den Hausgebrauch entwickeln. Die Manager waren nicht darauf aus, ein neues Kapitel der Computergeschichte zu schreiben. Es war ein defensives Manöver, das Startup-Konkurrenz vom Markt fegen sollte.

Innerhalb weniger Monate entwickelte ein Team im IBM-Forschungslabor in Boca Raton im US-Bundesstaat Florida den 5150. Statt den Rechner von Grund auf neu zu konzipieren, kaufte IBM das Knowhow kleinerer Dienstleister ein. Das Betriebssystem für den PC lieferte eine damals recht unbekannte Firma eines gewissen Bill Gates. Diese hieß und heißt Microsoft.

Text, Tabellen und Spiele

Der IBM-PC eignete sich für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und auch Telespiele. „Es ist der Computer für jeden, der schon immer einen persönlichen Rechner im Büro, auf dem Campus einer Universität oder zu Hause haben wollte“, pries IBM-Vizepräsident C. B. Rogers das Modell in einer Presseerklärung. 1.565 Dollar kostete er in der einfachsten Version.

Es war ein schreibmaschinengroßer flacher Kasten, an den Drucker, Bildschirm und Tastatur angeschlossen werden konnten. In der Basisversion hatte er anfangs einen 16-Bit-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 4,77 Megahertz sowie 16 Kilobyte Arbeitsspeicher. Heute bringen es PC auf Taktfrequenzen von fünf Gigahertz, also das 1000-fache. Die Arbeitsspeicherkapazität liegt inzwischen meist bei mindestens zwei Gigabyte, das ist weit mehr als 100.000-mal so viel.

Erfolg kam überraschend

Was den IMB-PC damals zum Verkaufsschlager machte, war mutmaßlich vor allem der Name des Unternehmens, der auch Geschäftsleuten und Durchschnittsbürgern ein Begriff war. Technisch war er nicht besser als die Rechner der Konkurrenz. „Der Erfolg kam völlig überraschend, insbesondere auch für IBM“, sagt Stiller.

Der 5150 setzte zudem im technischen Aufbau die Standards, an denen sich bis heute alle PC orientieren. Das Zusammenspiel von zentralen Rechner-Komponenten sowie Microsofts Betriebssystem MS DOS, das sich erstmals im „Ur-Modell“ von IBM ausbildete, wurde zu einer Art inoffiziellem globalen Industriestandard.

Nachahmer

Das aber hatte nichts mit Strategie zu tun - sondern mit Nachahmern, die den nach dem Baukastenprinzip konstruierten 5150 kopierten. Microsoft kam dabei die Schlüsselrolle zu: Bill Gates hatte die Lizenz für sein Betriebssystem behalten und belieferte damit ganz legal auch jene, die mit den gleichen Bauteilen wie IBM eigene „Heim-Computer“ zusammenschraubten. Firmen wie Compaq brachten bis Anfang der 1990er Jahre die ersten billigen, wirklich massentauglichen PC auf den Markt. IBM verlor den Kampf um Marktanteile - und die Konkurrenz hatte in Sachen PC am Ende den längeren Atem. Bill Gates wurde zum Milliardär.