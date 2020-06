Vorabversion von VLC für Android TV veröffentlicht

Am Mittwoch hat VideoLAN eine erste Vorabversion des Players VLC für Googles SmartTV-Plattform Android TV veröffentlicht. Wer es ausprobieren will, kann die entsprechende APK herunterladen und per Sideload auf der Android TV Plattform installieren. Außerdem wurde ein Video präsentiert, das einen Vorgeschmack darauf gibt, was Anwender von VLC unter Android TV erwarten können.