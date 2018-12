VW zeigt mobiles Akkupack für Elektroautos

Gedacht sind die Stationen etwa für Großveranstaltungen, wo für einen temporären Zeitraum viele Ladestationen benötigt werden. Die ersten mobilen Schnellladesäulen werden im Rahmen eines Pilotprojektes bereits im ersten Halbjahr 2019 am Heimatstandort der Volkswagen AG in Wolfsburg aufgestellt, wie der Konzern bekannt gab. Ab 2020 soll die Ladesäule auch in anderen Städten und Gemeinden zum Einsatz kommen.