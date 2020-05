Warum Windows 10 das letzte Windows sein wird

"Wir sind gerade dabei Windows 10 zu veröffentlichen. Und weil Windows 10 die letzte Version von Windows sein wird, arbeiten wir gerade alle an Windows 10", verkündete Microsoft-Mitarbeiter und Developer-Evangelist Jerry Nixon auf der Ignite Conference, wie The Verge berichtet.

Einerseits spielt Nixon darauf an, dass beim Launch von Windows 8.1 im Hintergrund bereits an der Entwicklung von Windows 10 gearbeitet wurde. Andererseits deutet Nixon damit an, dass sich bei der Weiterentwicklung von Windows wohl einiges radikal ändern wird. Die Zukunft wird wohl " Windows as a Service" heißen.

Die Idee von " Windows as a Service" ist nicht neu. Allerdings hat Microsoft noch nie wirklich erklärt, wie die Zukunft des Betriebssystems als kostenpflichtiger Dienst aussehen könnte.