Wasserfestes Sony Xperia Tablet Z2 ausprobiert

Während die Android-Branche derzeit verstärkt auf kompakte Tablets mit acht Zoll Displaydiagonale oder kleiner setzt, probiert es Sony mit einem Zehn-Zöller. Das Tablet Z2 ist der Nachfolger des Tablet Z und genauso wie sein Vorgänger staub- und wassergeschützt. Im Unterschied zu Sonys aktuellen Smartphones ist die Rückseite nicht verglast, sondern gummiert. An der Verarbeitung gibt es wenig auszusetzen, das Tablet weist keine Schwachstellen auf. Wie schon die Xperia-Smartphones ist auch das Tablet mit dem charakteristischen Power-Button versehen, der an der linken Seite sitzt.

Das LC-Display arbeitet mit einem IPS-Panel und löst in FullHD mit 1.920 x 1.080 Pixel auf. Es sieht im Test durchwegs kontrastreich und scharf aus. Auch die Farbdarstellung macht einen guten Eindruck. In gewissen Winkeln erkennt man jedoch das Rastergitter des Touchscreens, was in der Regel aber wohl nur selten stören dürfte. Trotz der eher geringen Pixeldichte von 218 PPI, ist die Darstellung ausreichend scharf und störende Treppcheneffekte sind nicht wahrnehmbar.