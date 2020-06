Watch Dogs bekommt Zombie-Modus als DLC

Watch Dogs wird am 27. Mai für PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 und PC erscheinen. Ähnlich wie GTA 5 setzt Watch Dogs auf eine offene Spielewelt. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Aiden Pearce, der mit seinem Smartphone in Chicagos vernetztes Sicherheitssystem eindringen kann. So kann man etwa Ampeln hacken, um sich bei Verfolgungsjagden Vorteile zu verschaffen oder Kameras, um sein Ziel aus sicherer Entfernung auszuspähen. Auch telefonierende Passanten auf der Straße können belauscht werden. Die Big-Brother-Vision kam bei Spielemessen beim Fachpublikum und Gamern gut an und könnte Ubisofts nächster großer Hit werden.

Berichten zufolge soll Ubisoft auch an einem Film zu Watch Dogs arbeiten. Das Drehbuch soll von Paul Wernick und Rhett Reese kommen, die auch für den Film Zombieland (2009) das Drehbuch lieferten.