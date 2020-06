WhatsApp könnte es bald auch für Desktop-PCs geben

Bereits zu Beginn dieser Woche hat Pavel Durow in einem Interview angegeben, dass WhatsApp versuche, WhatsApp fürs Web zu ermöglichen. Jetzt hat AndroidWorld.nl einen Code in der Android-Version der App entdeckt, der mit „ WhatsApp Web“ bezeichnet wird und sich regelmäßig ein- und ausloggt und aktiv ist. Der Code wurde in der Version 2.11.471 gefunden, die nicht die letzte Version darstellt.

Ungeklärt ist, wie WhatsApp die Authentifizierung der Nutzer handeln will, denn die mobile SIM-Karte fällt hier wohl weg. Es wird darüber spekuliert, dass hier das Facebook-Login eine Rolle spielen könnte. Facebook hatte WhatsApp dieses Jahr aufgekauft, aber bisher wiederholt zugesichert, dass es keine Vermischung der beiden Dienste geben solle.