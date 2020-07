Wii U: Nintendo bleibt Kaufargumente schuldig

Keine Visionen

Selbst Nintendoland, ein Sammelsurium diverser Mini-Games mit viele Nintendo-Marken wie Luigi, Zelda oder Animal Crossing, konnte das Potenzial der Konsole nicht erklären. In einer Demo von Luigi`s Mansion, einem Versteckspiel, sieht beispielsweise der Gamepad-Spieler mehr als jene, die am großen Schirm spielen. Laut Nintendo ist dies revolutionär und demonstriert, was mit Wii U möglich ist. Es wird "asymmetrisches Gameplay" genannt. Dies bildet bereits die Speerspitze jener Funktionen, die für die Wii U vorgestellt wurden.

Mario hüpft wieder

Bei dem neuen Super Mario Bros. U, einem klassichen Jump und Run in besserer HD-Grafik, kann das Spiel auf dem Gamepad fortgesetzt werden, wenn man es auf dem großen Schirm nicht mehr spielen will. Im Multiplayer-Modus kann der der Mitspieler Plattformen setzen. Bei Pikmin 3, der Fortsetzung des niedlichen Strategiespiels, beschränkt sich das Gamepad auf die Darstellung einer Übersichtskarte. Dies soll laut Shigeru Miyamoto für mehr Spieltiefe und taktische Möglichkeiten sorgen. PC-Spieler werden darüber wohl nur schmunzeln.

Bei dem neuen Musik-Spiel Sing liefert das Gamepad wiederum die Liedtexte. Der Sinn des Gamepad bei dem neue Work-Out-Titel Wii U Fit blieb die Demo schuldig. Warum der Controller etwa vor das Balance Board gelegt werden muss, wurde nicht beantwortet. Auch sonst gab es keine ersichtlichen Unterschiede zu den aktuelle Wii Motes. Zudem wirkt – und das gilt auch für die Tanzspiele für Wii U – das Fitness-Genre im Vergleich zur Ganzkörpersteuerung bei Kinect antiquiert.