Wiko Darkfull: Dual-SIM-Smartphone mit FullHD-Display

Dual-SIM-Betrieb, Full HD-Display und ein schickes Aluminiumgehäuse - eine derzeit fast einzigartige Kombination von Eigenschaften, die das Quad-Core-Smartphone Wiko Darkfull aufweist und die im Test fast auf ganzer Linie überzeugt. Lediglich Gamer dürften am hochauflösenden Alu-Smartphone wenig Freude haben.

Das Aluminiumgehäuse wirkt jedoch nicht nur schick, sondern sorgt auch dafür, dass sich das Darkfull in der Hand wertig anfühlt. Allerdings schmiegt es sich nicht so bequem in selbige. Mit 143 x 71 x 9,1 Millimetern ist das Darkfull trotz kleinerer Bilddiagonale in nahezu allen Dimensionen größer als das Galaxy S5. Nutzer mit kleinen Händen werden es dementsprechend etwas schwerer haben, das Darkfull zu umgreifen. Schön: Trotz der wertigen Verarbeitung ist das Wiko Darkfull mit 136 Gramm nicht schwerer als andere Smartphones.

