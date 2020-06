Willhaben.at: “Eine App muss hervorragend sein”

Erst kürzlich hat Willhaben.at mit seiner App die Millionen-Marke geknackt. Laut jüngsten ÖWA-Plus-Zahlen ist die App das stärkste mobile Angebot in Österreich. Dabei sticht die relativ kurze Zeitspanne ins Auge, in der der Plattform diese Downloadzahlen gelungen sind. Denn mit der App für Smartphones und Tablets war das Anzeigenportal eigentlich recht spät dran, der Launch erfolgte erst Anfang Juli vergangenen Jahres, davor hatte Willhaben nur eine mobile Webseite.

“Wir haben die mobile Webseite im Jahr 2010 deutlich vor der App umgesetzt, was in erster Linie daran lag, dass wir technisch noch einiges sauber zu machen hatten”, erklärt Mirjam Techt, Leiterin Produktmanagement bei Willhaben, im Gespräch mit der futurezone. “Wir vertreten den Standpunkt, dass eine App hervorragend sein muss.” Da sei der Qualitätsanspruch extrem hoch. Seit die App verfügbar ist, achte man darauf, diesen hohen Qualitätsanspruch zu wahren. “Wir erhalten sehr gute Bewertungen, das ist uns auch sehr wichtig und wir reagieren auf die Bedürfnisse unserer User.”

Derzeit wird die Willhaben-App pro Tag knapp 3.700 Mal heruntergeladen. Wie groß der Anteil jener User ist, die das Angebot überhaupt nur noch via App nutzen, kann man bei Willhaben allerdings nicht beantworten. “Das könnten wir höchstens über Umfragen herausfinden”, sagt Sylvia Dellantonio im futurezone-Interview. Es komme natürlich immer auf den Usecase an, warum jemand die Seite via Smartphone oder doch lieber via Desktop nutze. “Nutzer, die Wohnungen inserieren, wollen das zum Beispiel so gut wie gar nicht mit dem Handy machen”, sagt Techt. Das Inserieren am Marktplatz hingegen laufe bereits vielfach ausschließlich über die App. “Nutzer können direkt Fotos hochladen und greifen zum Teil gar nicht mehr auf die Webseite zu.”