Windows Phone 7: Update kommt im Herbst

Unterhaltungen

Unterhaltungen sind jetzt Plattform-übergreifend möglich. Hat man sich mit einem Kontakt etwa per Facebook-Nachrichten unterhalten und schickt diesem jetzt eine SMS (weil er nicht mehr vor dem PC sitzt und kein Handy mit Facebook App hat), wird die Nachricht in derselben Konversation angezeigt.Auch die E-Mail-Funktion wurde erweitert. Mehrere E-Mail-Konten können bei Mango in einem Posteingang angezeigt werden. Auch hier gibt es eine Konversationsansicht, die die Korrespondenz mit einer Person übersichtlicher gestalten soll.

Spracheingabe

Die Onscreen-Tastatur kann jetzt nicht nur Vorschläge für das Wort machen, das gerade eingetippt wird, sondern auch für das nächste. Schreibt man etwa „Happy“ wird als nächstes Wort „Birthday“ vorgeschlagen. Ob die Vorschläge auch auf Deutsch funktionieren werden, ist noch nicht bekannt. Dasselbe gilt für die Spracheingabe: Mango kann empfangene Nachrichten vorlesen und es ist möglich per Spracheingabe darauf zu antworten. Das Handy fordert erst dazu auf den Text anzusagen und fragt danach, ob man die Nachrichten schicken will. Sagt man „Send“, wird die Nachricht geschickt.

Apps und Multitasking

Mit Mango wird Windows Phone 7 Multitasking unterstützen. Wie bei Googles Android werden Apps nicht geschlossen, wenn man in eine andere wechselt. Spielt man etwa gerade ein Spiel und geht in den Browser, kann das Game später an der selben Stelle fortgesetzt werden. Microsoft hat auch die Restriktionen für App-Entwickler gelockert. Diese dürfen mit Mango jetzt auf mehr Funktionen des Smartphones zugreifen, wie die Kamera oder Sensoren. Damit werden auch Augmented-Reality-Apps möglich.

Mit App Connect werden Apps tiefer eingebunden. Sucht man etwa über die Suchfunktion nach einem Filmtitel, werden zu diesem Infos und Laufzeiten angezeigt. In der oberen Leiste kann dann der Punkt „Apps“ angewählt werden. In diesem Fall scheint IMDB auf. Berührt man das Icon, werden zusätzliche Informationen, Trivia und Nutzer-Reviews angezeigt, die von IMDB bereitgestellt werden.

Neu ist die Bing-Funktion Visual Search. Wie bei der App Google Goggles macht man mit der Kamera ein Bild eines Gegenstandes, zu dem dann zusätzliche Informationen geladen werden. Microsoft demonstrierte die Funktion indem ein Buch-Cover abfotografiert wurde. Neben den üblichen Web-Resultaten lassen sich auch hier wieder Apps einbinden. So kann das Buch gleich als E-Book über Amazons Kindle-App gekauft werden.

Der Local Scout ist Microsofts Antwort auf die „In der Nähe“-Suche von Google Maps. Hier können Lokale, Geschäfte und Attraktionen in der Umgebung des eigenen Standortes angezeigt werden. Bei der Vorführung von Mango wurde ein Einkaufszentrum ausgewählt, woraufhin eine Karte des Inneren des Einkaufszentrums eingeblendet wurde. Praktisch, aber ob diese Funktion auch in Österreich verfügbar sein wird, ist fraglich. Selbes gilt für Locations. Im Microsoft-Beispiel wurde auch eine Konzerthalle angeklickt und so das musikalische Programm der kommenden Tage angezeigt.

Business

Mango behebt zudem einen Mangel im Office Hub. Mit dem Update wird nun auch das Bearbeiten von Dokumenten und Tabellen auf Skydrive ( Microsofts Onlinespeicher) und Office 365 ( Microsofts Office Cloud-Lösung) in den Smartphones möglich. Es werden jetzt auch komplexe, alphanumerische Passwörter unterstützt und das Einloggen in verstecke WLANs. Ebenfalls möglich: Das Suchen nach E-Mails, die am Server gespeichert sind. Bisher funktionierte dies nur mit am Smartphone abgelegten E-Mails.

Neue Partner

Microsoft nutzte die Mango-Präsentation auch als Gelegenheit, um neue Hardware-Partner vorzustellen: Acer, Fujitsu und ZTE. Auch Samsung, LG und HTC werden weiterhin Windows-Phone-7-Geräte herstellen. Außerdem sollen die ersten Nokia-Smartphones mit Windows Phone 7 Mango bereits getestet werden. Wann diese erscheinen, ist jedoch noch nicht bekannt.