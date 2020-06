Withings: Wenn die Heizung weiß, wann Schlafenszeit ist

Withings gab am Montag bekannt, sein intelligentes Schlafsystem Aura ins „Works with Nest“-Programm zu integrieren. Ziel dabei ist, die Schlafgewohnheiten der Nutzer noch weiter zu verbessern. Denn Withings hat anhand anonymer Benutzerdaten von Aura herausgefunden, dass Anwender in einer kühleren Umgebung mehr schlafen, als in einer warmen.