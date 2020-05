Xbox One Spiel Ryse im Test: Kurz, brutal, eintönig

Das eigentliche Highlight von Ryse ist die Grafik. In den Zwischensequenzen in Spielegrafik kann man fanstatisch detaillierte Gesichter sehen, sanft im Wind schaukelnde Fellhaare und aufwendig modellierte Frisuren, die so aussehen, als würden sie wirklich aus einzelnen Haaren bestehen.

In den Kämpfen gibt es so einen Detailreichtum nicht zu sehen, dafür kann man hier in den Hinrichtungs-Zeitlupen die hervorragenden Animationen bestaunen. Bei Schild- und Knaufschlägen wird sehr gut die Wucht der Attacken gezeigt - besonders wenn es einen der Barbaren mit langen Haaren trifft, die physikalisch korrekt mitschwingen.

Licht- und Spiegeleffekte sind ebenfalls gelungen. Am besten sieht man dies bei den Rüstungen in den Zwischensequenzen und Blutlachen, die in manchen Levels zu finden sind.