Xiaomi bringt günstige Android-One-Phones Mi A2 und A2 Lite

A2 Lite

Das Mi A2 Lite ist die günstigere Variante mit 5,84-Zoll-Screen, der ebenfalls in FullHD auflöst. Abstriche im Vergleich zur teureren Variante muss man bei der Leistung des Chips machen, so nutzt das Lite einen Snapdragon 625. Die Dual-Kamera löst mit fünf bzw. zwölf Megapixel auf, die Selfie-Kamera mit fünf Megapixel. Immerhin bekommt man einen größeren Akku, die Kapazität liegt bei 4000 mAh, dafür ist das Handy auch dicker als das reguläre A2. In Kombination mit dem weniger energiehungrigen System-on-a-Chip sollte die Akkulaufzeit länger sein als beim A2. Außerdem hat die Lite-Variante einen Notch.

Das A2 Lite ist in einer Variante mit 3GB RAM und 32GB Speicher um 179 Euro erhältlich, 4GB RAM und 64GB Speicher kosten 229 Euro.