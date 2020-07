Xiaomi bringt Online-Store „bald“ nach Europa

In welchen Ländern der Online-Shop an den Start gehen wird, ist derzeit nicht bekannt. Vorerst wolle man sich auf den asiatischen Markt, insbesondere auf Indien, konzentrieren. Neben Smartphones in allen Preisklassen bietet Xiaomi auch Fernseher, Router, Action-Cams sowie Luftreiniger an. Das Steckenpferd bleibt aber das Smartphone-Geschäft, in dem man derzeit mit den chinesischen Konkurrenten Lenovo und Huawei um den dritten Platz kämpft.