Xiaomi Mi 9: Alle Details, Fotos und Preis des S10-Konkurrenten

Xiaomi nimmt es bei der Präsentation seines neuen Spitzenmodells mit der Konkurrenz aus Südkorea auf und hat die Präsentation des Mi 9 auf denselben Tag gelegt wie Samsung die Produkt-Event zum Galaxy S10.

Am 20. Februar präsentiert Xiaomi sein Top-Smartphone für den chinesischen Markt. Am 24. Februar folgt die offizielle Produktpräsentation für den internationalen Markt im Vorfeld des Mobile World Congress in Barcelona - die futurezone wird live vor Ort sein und zeitnah berichten.

Einige Informationen zum Mi 9 sind bereits vorab durchgesickert. Nun hat Xiaomi den Leakern den Wind aus den Segeln genommen und gleich selbst zahlreiche Details und Fotos auf Twitter veröffentlicht.