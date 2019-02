Xiaomi Mi 9 vorgestellt: Günstiger Galaxy-S10-Konkurrent

Wie bereits im Vorfeld angekündigt hat Xiaomi am Mittwoch sei aktuelles Spitzenmodell Mi 9 präsentiert. Der Zeitpunkt der Präsentation dürfte ein direkter Angriff auf Samsung sein, das im Rahmen eines Unpacked-Events am Mittwochabend erwartet wird. Das Mi 9 verpackt so ziemlich alle Funktionen, die man sich aktuell von einem High-End-Smartphone erwartet.