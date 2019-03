Xiaomi Redmi Go: 80-Euro-Handy im Test

" Smartphones werden immer teurer" hat man in den vergangenen Jahren zur Genüge gelesen. Was dabei aber etwas untergeht, ist die Tatsache, dass gerade im mittleren und unteren Preissegment zahlreiche Smartphones verfügbar sind, die in der Lage sind, den alltäglichen Bedarf durchschnittlicher Smartphone-Nutzer ausreichend abzudecken.

Die Preisobergrenzen für Smartphones loten Apple und Samsung mit immer teurer werdenden Geräten aus. Am unteren Ende des Preisbereichs versuchen sich Hersteller wie Honor, Alcatel, Wiko, Gigaset oder eben Xiaomi mit möglichst günstigen Smartphones zu überbieten. Seit Anfang März verkauft Xiaomi das Redmi Go in Österreich. Kostenpunkt: 80 Euro.