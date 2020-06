Yahoo will mit News- und TV-App punkten  

Yahoos

worden und istVersuch, eine personalisierte Nachrichten-App mit Inhalten externer Quellen und des eigenen Yahoo-Angebots anzubieten.knüpft an den Magazinstil von erfolgreichen Start-ups wieoder die Murdoch-App The Daily an und inkludiert neben vielen grafischen Elementen auch Video-Content. Die App ist mehrheitlich HTML5-basiert und soll im ersten Halbjahr 2012 auch fürverfügbar sein.

TV-Programm automatisch erkennen

Weiters stellte Yahoo auch die iPad-Version der IntoNow App vor. Mit dieser können Fernsehprogramme automatisch erkannt werden, indem das mobile Gerät den Ton vom Fernseher aufschnappt. Neben Informationen zum gerade laufenden Programm werden relevante Nachrichten und weiterführende Links zum TV-Programm angezeigt. Ein weiteres Feature erlaubt das Teilen mit Freunden in sozialen Netzwerken.

Die neue Wetter-App für Android knüpft an Yahoos Flickr-Fotoservice an und verwendet Fotos im Hintergrund der App, die zum Ort, den derzeitigen Wetter-Bedingungen und dem Tageszeitpunkt entsprechen. Die App ist gratis und steht in 35 Sprachen und 63 Ländern zum Download bereit.