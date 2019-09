Zwischen Klugscheißer-Kühlschrank und künstlichem Katzenhintern

Der Haushalt kann dabei auch schon mal besserwisserisch rüberkommen. Unter der Bezeichnung „Proactive Customer Care“, die übersetzt so viel wie „proaktive Kundenbetreuung“ heißt, sagen einem die Geräte von LG, was man im Haushalt alles falsch gemacht hat. Wenn man die Reste des Abendessens etwa falsch in den Kühlschrank stellt und dadurch die Luftzirkulation stört, gibt es eine Benachrichtigung auf das Handy. Und falls man zu viel Spülmittel in den Geschirrspüler gegeben hat, raunzt jener auch per App.

Wenn man dann wegen seiner nervigen Haushaltsgeräte gerne ein kühles Bier hätte, es aber zuvor vergessen hat, einzukühlen, gibt es auch eine Lösung: Der Kühlschrank von Electrolux kühlt das Malzgetränk schnell auf die gewünschte Temperatur und alarmiert per App, wenn jene erreicht ist.

Alexa im Ofen

Technisch ist all das heutzutage keine Hexerei. Immer kleiner werdende Computer-Chips machen alles „smart“, was die Hersteller wollen. Die Probleme fangen bei der Bedienung an. Kaum jemand hat einen gesamten Haushalt von einem Hersteller. In Ermangelung eines weitläufigen Standards braucht man im Extremfall für jedes Gerät eine eigene App.

Immerhin lässt sich ein großer Teil der smarten Geräte auch per Sprachsteuerung durch Alexa oder Google Assistant bedienen. Sich ein permanent lauschendes Mikrofon in die eigenen vier Wände zu stellen, ist allerdings nicht jedermanns Sache. Und auch der Mehrwert von so manchen Anwendungen darf angezweifelt werden. „Alexa, öffne den Backofen“ funktioniert etwa bei einem neuen Gerät von Siemens.