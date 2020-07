21 bekannte Medikamente könnten bei Corona wirken

Waffen gegen die Pandemie

„Remdesivir hat sich als erfolgreich erwiesen, um die Zeit der Patienten im Krankenhaus zu verkürzen, aber das Medikament wirkt nicht bei jedem, der es erhält. Das ist nicht gut genug“, sagt Chanda. Mit der Studie wolle man der wissenschaftlichen Gemeinschaft ein “größeres Arsenal potenzieller Waffen bieten, die dazu beitragen können, die anhaltende globale Pandemie in den Griff zu bekommen”, so Chanda.

Die Forscher testen derzeit alle 21 Medikamente in Kleintiermodellen und "Mini-Lungen" bzw. Lungenorganoiden, die menschliches Gewebe imitieren. Wenn sich dabei Erfolge einstellen, wird sich das Team an die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) wenden, um die Genehmigung für entsprechende klinische Studien zu bekommen, in denen die Arzneimittel zur Behandlung für COVID-19 weiter erforscht werden.