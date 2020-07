Warum eine Hitzewelle die Corona-Situation verschlimmert

Der durchwachsene Spätfrühling und Frühsommer mit geringeren Temperaturen könnte sich zumindest in Österreich und Mitteleuropa noch als Segen erweisen, was die Corona-Problematik betrifft. „In dieser Hinsicht war das bisher ein günstiges Jahr. Kritisch wäre allerdings, wenn jetzt plötzlich von 0 auf 100 eine große Hitzewelle daherkommt, da wir uns bisher wenig akklimatisieren und an die hohen Temperaturen gewöhnen konnten“, sagt Hutter.

Hohe Temperaturen und UV-Licht

Ob das neue Coronavirus ähnlich wie Influenza und andere Viren künftig eher saisonal bedingte Erkrankungswellen verursachen wird, die im Winter stärker als im Sommer ausfallen, bleibt weiterhin unklar. Als relativ gesichert gilt, dass die Ansteckung im Freien deutlich unwahrscheinlicher als in geschlossenen Räumen ist. Das ist und bleibt das größte Argument, warum die Corona-Problematik im Sommer eine Spur leichter in den Griff zu bekommen ist, als in den Wintermonaten, wo sich die meisten Menschen in Räumen aufhalten.