Airbus setzt auf Ausbildung aus Österreich

Im Bachelorstudium Hardware-Software-Design am Campus Hagenberg der FH Oberösterreich wird den Studierenden interdisziplinäres Wissen rund um moderne Computertechnik vermittelt – also jenes Knowhow, das in Bereichen wie Robotik, Consumer Electronics, Home Automation oder auch dem Internet der Dinge gefragt ist . Das macht die Absolventinnen und Absolventen dieses Studiums vielseitig einsetzbar. Große europäische Hightech-Konzerne suchen nach Mitarbeitern mit eben solchen Fähigkeiten. So gibt es seit einigen Jahren auch eine Kooperation zwischen der FH und dem Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus.