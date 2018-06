AIT übernimmt Mehrheit bei Forschungsfirma Profactor

Das Austrian Institute of Technology (AIT) hat 51 Prozent am oberösterreichischen Forschungszentrum Profactor übernommen. Das AIT und das Forschungsunternehmen mit Niederlassungen in Steyr und Wien hätten einander ergänzende Forschungsportfolios und in den relevanten Themenfeldern gemeinsame Kunden, betonte AIT-Aufsichtsratschef Hannes Androsch am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Steyr.

Mehr als 1700 Forschungsprojekte

Profactor wurde im Jahr 1995 von der Vereinigung zur Förderung der Modernisierung der Produktionstechnologien in Österreich (VPTÖ) gegründet. Seit 2014 ist die Forschungsgesellschaft Upper Austrian Research des Landes Oberösterreich an dem Forschungsunternehmen beteiligt. Sie hält nun 49 Prozent an dem Unternehmen, das AIT übernimmt seine 51 Prozent von der VPTÖ und der Zukunftsakademie Mostviertel.

Bei Profactor arbeiten derzeit 75 Personen, die zuletzt einen Jahresumsatz von 7,5 Mio. Euro erwirtschafteten. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen mehr als 1.700 nationale und internationale Forschungsprojekte abgeschlossen.

Verstärkt in die Bundesländer

Androsch hatte bereits im Vorjahr angekündigt, dass das AIT mit Forschungseinrichtungen in den Bundesländern kooperieren wolle, um damit "Zersplitterungen in einem kleinen Land zu überwinden". Als Stärkefelder von Profactor nannte der AIT-Aufsichtsratschef digitale Assistenzsysteme für die Industrie, Robotik sowie additive Mikro- und Nano-Fertigung.