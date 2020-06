Algorithmen halten Ärzte auf dem Laufenden

“Derzeit funktioniert unsere Software für klinische Studien. Andere Arten von medizinischen Publikationen erfordern eine Anpassung der Algorithmen, die wir erst in einem weiteren Schritt vornehmen werden. Das System schlägt für die gefundenen Publikationen auch gleich eine Bewertung vor, die zeigt, wie relevant der Eintrag in Bezug auf die eingegebenen Suchkriterien ist”, erklärt Lirk. Die Software soll aber keinesfalls den Arzt ersetzen, sondern lediglich als Werkzeug für Mediziner dienen. Die Bewertung der Qualität von Publikationen nimmt die Software unter anderem anhand der Studienteilnehmerzahl und statistischen Ergebnisse vor. Mit der Zeit lernt das System auch, worauf die Nutzer Wert legen und berücksichtigt das in den Vorschlägen.

Die Zahl der möglichen Einschränkungen, die Mediziner für ihre Suchanfragen machen können, ist praktisch grenzenlos. “Es können beliebige Krankheiten und Medikamentennamen gemeinsam als Suchbegriffe eingegeben und dann die Ergebnisse nach Studienteilnehmerzahl, Zeitpunkt der Veröffentlichung, statistischer Signifikanz und vielen anderen Kriterien gefiltert werden", so Lirk. Ärzte haben somit ein probates Werkzeug an der Hand, um für sie interessante Forschungsergebnisse zu finden. “Albert soll als Service frei im Netz verfügbar sein. An Firmen könnte das System eventuell verkauft werden, das ist für uns als Forscher aber nicht entscheidend”, so Lirk. Derzeit wird zusammen mit Ärzten an der Verbesserung der Algorithmen für klinische Studien gearbeitet. Ende 2014 sollen dann auch andere medizinische Publikationen mit der Software durchsuchbar sein. Ein fertiges Produkt erwarten die Entwickler für 2015.

