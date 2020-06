Amateurrakete schafft 2800 Meter Höhe

Beim ersten Anlauf im vergangenen September hatte sich die 70 Kilo schwere und 9 Meter hohe Rakete keinen Millimeter von der Stelle gerührt, weil ein zur Kühlung eingebauter simpler Haarföhn den Dienst versagte. Dass sich diesmal der Fallschirm zu früh öffnete und die angestrebte Flughöhe von 16 Kilometern nicht erreicht wurde, tat dem Jubel der Initiatoren keinen Abbruch. „Wir haben unheimlich viel darüber gelernt, wie man eine Rakete in die Höhe bringt. Ich glaube, wir haben Geschichte geschrieben“, kommentierte Peter Madsen als einer der Initiatoren am Samstag in der Zeitung „Politiken“.