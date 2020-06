Anton Zeilinger in US-Akademie der Wissenschaften gewählt

"Es ist eine große Ehre", so Zeilinger im Interview mit dem ORF. "Ich habe jahrelang in den USA geforscht. Dass ich nun in die Akademie gewählt wurde, ist eine Anerkennung meiner amerikanischen Kollegen, und das ist sehr schön." Neben seiner Tätigkeit am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation in Wien ist er seit 2013 auch Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Seit 2013 ist er bereits Mitglied einer weiteren US-Organisation, der AAAS (" American Association for the Advancement of Science"). 2010 wurde Zeilinger in die Französische Akademie der Wissenschaften aufgenommen, 2007 erhielt er zudem die Isaac-Newton-Medaille des britischen „Institute of Physics“.