App macht Smartphones zu Detektoren für kosmische Strahlung

In jeder Sekunde wird die Erdatmosphäre von Teilchen aus dem All getroffen. Meist handelt es sich um Protonen, Elektronen oder ionisierte Atome. Ein Großteil dieser kosmischen Strahlung, nämlich jener mit relativ wenig Energie, stammt von unserer Sonne. Teilchen mit hoher Energie treffen seltener auf unsere Gashülle, auch weil sie ab einer gewissen Energie mit der allgegenwärtigen Hintergrundstrahlung im Universum reagieren und schon nach im kosmischen Maßstab kurzen Distanzen nicht mehr nachweisbar sind. Die energiereichsten Partikel sind deshalb schwer zu entdecken und relativ unerforscht. Über ihre Herkunft gibt es lediglich Vermutungen. Als Quellen kommen etwa schwarze Löcher oder Hypernovae in Frage. Da sich Teilchen mit hohen Energien kaum von Magnetfeldern und anderen Einflüssen ablenken lassen, sind sie ein hervorragendes Werkzeug, um solche Phänomene im All zu untersuchen. Detektoren für diese Art von kosmische Strahlung müssten über eine enorme Fläche verfügen und wären entsprechend teuer.