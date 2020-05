Armband bringt Abkühlung per Knopfdruck

Temperatur in Wellen

Wave liegt direkt auf einem Handgelenk auf. Die Kontaktfläche bildet ein thermoelektrisches Element, das sich den so genannten Peltier-Effekt zunutze macht, um durch elektrischen Stromfluss Wärme oder Kälte zu erzeugen. Um den Effekt zu maximieren, wird die Temperatur in Wellen abgegeben - daher der Name Wave. Eine volle Ladung des eingebauten Akkus reicht laut Embr Labs für 15 bis 50 Wärme- oder Kühlvorgänge bzw. je nach Nutzungsintensität zwei bis drei Tage.

Gesteuert wird Wave über eine Druckleiste direkt am Gerät oder über eine eigene App. Darin abrufbar sind auch Spezialprogramme, etwa eines, durch das man leichter einschlafen soll.

Leichteres Einschlafen

Die Funktion beruht auf Studienergebnissen, wonach eine Erhöhung der Hauttemperatur die Hirnregionen zur Schlafregulierung beeinflusst. "Temperatur ist schon immer als Therapieform verwendet worden", meint Elizabeth Gazda, die Embr Labs heute als CEO führt. "Der menschliche Körper ist dafür gebaut, um diese Therapien anzunehmen und Temperaturstimulation für das eigene Wohlbefinden zu gebrauchen."

Die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft war für die Embr-Labs-Gründer von Anfang an wichtig. Dass ihr Gerät das menschliche Wohlbefinden steigern kann, wurde in einer Studie der Universität Berkeley aufgezeigt. Darin heißt es unter anderem, dass Wave die gefühlte Temperatur um bis zu drei Grad Celsius verändern kann. Verkauft wird das Gerät seit 2018 für einen Stückpreis von 299 Dollar. Noch ist es allerdings nur in den USA erhältlich.