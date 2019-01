Smartes Thermostat Tado im Test: Wenn die Heizung mitdenkt

Im Lieferumfang von Tado befindet sich neben dem Thermostat samt Wandbefestigungseinheit auch eine Bridge, die per Ethernet-Kabel am Router angeschlossen wird. Über sie geht das Thermostat online. Mit Strom wird sie per USB versorgt. Sollte man also am Router einen USB-Port frei haben, kann man sie einfach dort anstecken. Falls nicht liegt dem Gerät noch ein USB-Netzteil bei.

Der Tado-Einrichtungsassistent ist äußerst hilfreich. Nachdem ich genauen Thermen- und Thermostattyp eingetragen habe, bekomme ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit exakten und leicht verständlichen Anweisungen und Fotos.

Ganz am Beginn muss man die Bridge und das Thermostat mit dem eigenen Tado-Account koppeln. Dazu gibt man einfach die Nummern auf den Stickern der Geräte ein, oder scannt sie per QR-Code. In meinem Fall funktionierte alles reibungslos und schnell.