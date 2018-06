Armband erlaubt Bewegung von Mauszeiger mit Kraft der Gedanken

Der Prototyp ist mit einem Kabel an einen Raspberry Pi angeschlossen, der drahtlos mit einem PC verbunden ist, auf dem die Software von Ctrl-labs läuft. Das Armband soll ein Eingabewerkzeug sein, ähnlich wie eine Maus oder eine Tastatur. Statt die Finger zu nutzen, werden die gewünschten Eingaben aber durch Elektromyografie aus den Nervensignalen ausgelesen. Das funktioniert, indem die Impulse, die vom Gehirn an die Hand geschickt werden, gemessen werden.

16 Elektroden lesen die Signale aus. Die Software von Ctrl-Labs lernt dann, welche Signale was für Wünschen des Trägers entsprechen. Die Algorithmen von Ctrl-Labs sollen dabei weit erfolgreicher sein, als jene, mit denen das Start-up Thalamic Labs 2013 ein ähnliches Produkt zu vermarkten versuchte. Tatsächliche Bewegungen der Finger oder der Hand sind nicht nötig, damit das Armband reagiert. Die Elektroden sollen so empfindlich sein, dass schon das Feuern eines einzigen Neurons erkannt wird. Es reicht, an eine Bewegung zu denken, um einen Input zu kreieren.