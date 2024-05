Mega-Flugzeugträger aus China schließt Jungfernfahrt ab

8 Tage lang wurde das 320-Meter-Schiff getestet. Damit dauerte die Jungfernfahrt um mindestens 2 Tage länger als die ihrer Vorgänger. Jetzt befindet es sich wieder am Jiangnan Militärhafen in Shanghai. Videos auf X zeigen den CV-18 "Fujian" während der Fahrt.

Bei der Fahrt wurden die Elektrik, sowie Antriebs- und Energiesysteme getestet. Kampfjets waren dabei keine an Bord. Wie das Staatsmedium Global Times schreibt, wird das in der Regel erst bei späteren Testfahrten erprobt. Einmal im Einsatz, werden J-15, die neueste Generation der J-35 sowie der Frühwarnjet KJ-600 und das Trainingsflugzeug JL-10 von dort aus starten können. Von früheren Flugzeugträgern konnten sie nicht starten, erst das EMALS macht das möglich.

6 Flugzeugträger bis 2035

Aktuell besitzt China damit 3 Flugzeugträger, neben dem "Fujian" noch "Liaoning" und "Shadong". China will damit vor allem seine Position im Indopazifischen Ozean stärken. Ein 4. Flugzeugträger soll in Kürze vorgestellt werden. Bis 2035 will China eine Flotte von insgesamt 6 Flugzeugträgern haben. Nur die USA hat mit 11 Flugzeugträgern mehr Schiffe aktiv im Einsatz.