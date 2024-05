Sonneneruptionen könnten heute für Polarlichter in Österreich sorgen

Die Sonne ist momentan sehr aktiv und schickt geladene Teilchen in Richtung Erde. Diese könnten auch in Österreich zu Polarlichtern führen.

Der Sonnenfleck ist so groß, dass man ihn mit freiem Auge erkennen kann - vorausgesetzt, man besitzt die dafür nötigen Brillen. Mindestens 5 Sonneneruptionen wurden dort in den vergangenen Tagen registriert. Die damit verbundenen koronaren Massenauswürfe sollen zwischen Freitag und Sonntag auf die Erde treffen.

Region 3363 ist kein normaler Sonnenfleck . Sie ist ein riesiger Sonnenfleck, der sich über 200.000 Kilometer ausdehnt , und damit 16 Mal so groß ist wie unsere Erde. Aus dem Sonnenfleck treten gigantische Sonneneruptionen hervor, die am Freitagabend auch in Österreich Polarlichter auslösen können.

Bei einem koronaren Massenauswurf werden Milliarden an Tonnen geladener Partikel von der Sonne ausgestoßen, die dann auf das Magnetfeld der Erde treffen. Dabei erzeugen sie einen sogenannten magnetischen Sturm oder Sonnensturm. Diese Stürme beeinflussen etwa Funkfrequenzen oder die Satellitenkommunikation, besonders schwere Sonnenstürme können sogar Auswirkungen auf das Stromnetz auf der Erde haben.

Polarlichter auch in Österreich möglich

Die geladenen Teilchen sind allerdings auch für Polarlichter verantwortlich, die laut Unwetterzentrale am Freitagabend auch in Österreich sichtbar werden könnten. Theoretisch könnte man sie in ganz Österreich sehen, wahrscheinlicher ist es freilich in den nördlichen Landesteilen.

Das Wetter spielt zumindest regional und zeitweise mit: In der Nacht auf Samstag ist vielerorts mit klaren Verhältnissen zu rechnen. In der Nacht auf Sonntag hat man entlang der Nordalpen von Vorarlberg bis in den westlichen Donauraum die besten Bedingungen.