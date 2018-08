Asteroid hat die Erde knapp verfehlt

Am vergangenen Samstag entdeckten Astronomen einen 15 Meter langen Asteroiden mit dem Namen 2018 PD20, der am Freitag die Erde nur knapp verfehlt hatte. Laut einem Bericht von cnet kam der Asteroid 33.210 Kilometer an die Erde heran, was einem geringeren Abstand entspricht als der Umlaufbahn geostationärer Satelliten (35.880 Kilometer). Ron Balke vom NASA Jet Propulsion Laboratory teilte auf Twitter eine Animation, in der gezeigt wird, wie der Asteroid am Mond vorbei fliegt und die Erde knapp verfehlt.