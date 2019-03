Asteroiden zu zerstören ist schwerer als gedacht

In Hollywood-Filmen werden Asteroiden, die das Leben auf der Erde bedrohen, gerne einmal mit Atombomben in die Luft gesprengt. Das wäre in der Realität allerdings kaum machbar. Neue Computersimulationen der Johns Hopkins University zeigen, dass selbst eine Kollision mit einem anderen großen massiven Objekt nicht zwingend zur Zerstörung führen würde.

"Unsere Frage war, wie viel Energie notwendig ist, um einen Asteroiden zu zerstören und in kleine Stücke aufzubrechen", sagt Studienautor El Mir. Ein älteres Computermodell aus den frühen 2000der-Jahren hatte ermittelt, dass ein Asteroid mit einem Durchmesser von 25 Kilometer von einem Objekt mit einem Kilometer Durchmesser bei einer Frontalkollision und einer Relativgeschwindigkeit von fünf Kilometer pro Sekunde komplett zerstört würde. Die neuen Berechnungen ziehen dieses Ergebnis aber in Zweifel, wie phys.org berichtet.