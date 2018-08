„Astro Alex“ steuert Roboter aus dem All

Langsam dreht sich Justin - und dann winkt er erst mal: Den Befehl hat der Roboter im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) im oberbayerischen Weßling von dem Astronauten Alexander Gerst bekommen, der Justin von der Internationalen Raumstation ISS aus rund 400 Kilometern Höhe steuert.

Reparatur von Solar Panelen

„Back to work“, sagt Gerst. Er ist am Freitag schließlich nicht zum Spaß für ein paar Stunden Justins Chef. Der Astronaut probt mit dem Roboter den Einsatz bei verschiedenen Szenarien, darunter die Wartung und Reparatur von Solar-Panelen vor einer Marslandschaft, wie es in einer Mitteilung des DLR heißt. Diese ist im Institut für Robotik und Mechatronik des DLR aufgebaut.

Die erste Aufgabe gestaltete sich anfangs langwieriger als gedacht - denn der Abgleich zwischen Gersts Tablet auf der ISS und der realen Position von Justin auf der Erde fehlte. Am Ende meisterten Gerst und Justin das Problem gemeinsam.

Verlängerter Arm

Der Roboter sei der verlängerte Arm des Astronauten, sagte Institutsleiter Markus Grebenstein. Bei künftigen Missionen könnten die Maschinen die Raumfahrer von Aufgaben entlasten, auf langen Missionen zum Mars auch medizinisch helfen - dann wiederum ferngesteuert von Ärzten auf der Erde. Auf der Erde wiederum wird derzeit der Einsatz von ferngesteuerten Robotern in der Pflege vorbereitet. Auch bei Katastrophen übernehmen Maschinen bereits Aufgaben, die beispielsweise Menschen zu gefährlich sind.