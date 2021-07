AT&S baut dünnsten Lautsprecher der Welt mit

Das Grazer Start-up USound hat gemeinsam mit dem deutschen Fraunhofer-Institut den dünnsten Lautsprecher der Welt entwickelt. Mit Abmessungen von fünf mal sieben mal zwei Millimetern ist der rechteckige Lautsprecher so klein wie kein anderer Lautsprecher. Damit soll es sich besonders gut für den Einsatz in Smartphones, Hörgeräten und Kopfhörern eignen. Zudem sollen diese deutlich günstiger als klassische

Die kompakten Maße werden durch den Einsatz der MEMS-Technologie (micro-electro-mechanical systems) und Lösungen des österreichischen Leiterplatten-Herstellers AT&S ermöglicht. AT&S liefert unter anderem das Know-how für Leiterplatten sowie Komponenten- und Halbleiter-Packaging, mit dem elektronische Systeme miniaturisiert werden können. Diese kam bisher bei Computer-Boards, medizinischen Sensoren sowie Mikrofonen in der Serienfertigung zum Einsatz.

Kleiner, besser, energiesparender

MEMS kommt bereits seit längerer Zeit in Smartphones zum Einsatz, allerdings vorwiegend für Neigungs- und Beschleunigungssensoren. Durch die Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut gelang es USound erstmals, auch einen Lautsprecher auf MEMS-Basis zu produzieren. Dabei wird der Ton nicht elektromechanisch, sondern piezoelektrisch erzeugt. So erklärt das Fraunhofer-Institut: „Auf beweglichen Mikrostrukturen aus Silizium befindet sich eine piezoelektrische Schicht, die elektrische Energie in Bewegung umwandelt. Durch eine angelegte Wechselspannung werden auf dem MEMS-Chip Schwingungen und damit Schallwellen erzeugt.“