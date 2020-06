Auch Sicherheitsexperten kleben ihre Webcams ab

IT-Sicherheit ist nicht erst seit den Snowden-Enthüllungen ein heißes Thema. Länder, Firmen und Privatpersonen müssen davon ausgehen, dass Ihre Daten begehrt sind. Auch in Österreich wird deshalb fleißig in diesem Bereich geforscht. Die futurezone hat Thomas Bleier, den Leiter des ICT-Security-Forschungsprogramms am Austrian Institute of Technology (AIT), zum Gespräch über aktuelle Probleme und persönliche Paranoia gebeten.

futurezone: Der Schutz der nationalen Infrastruktur ist ein wichtiger Teil Ihrer Forschungsarbeit am AIT. Wie wichtig ist es für ein Land, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und wo steht Österreich in diesem Zusammenhang?

Thomas Bleier: Es ist heute davon auszugehen, dass die Infrastruktur angegriffen wird. In Österreich werden deshalb defensive Kapazitäten aufgebaut. Offensiv-Kapazitäten sind mit hohem Aufwand verbunden und werden eher von großen Ländern aufgebaut. Die USA, China und Russland sind hier führend und setzen ihre entsprechenden Mittel auch ein. Das bekommt die breite Öffentlichkeit allerdings meist gar nicht mit.

Hat die Politik in ausreichendem Ausmaß erkannt, dass die Cyber-Sicherheit ein wichtiger Punkt ist?

Es gibt Bekenntnisse auf politischer Ebene. Dass es Handlungsbedarf gibt, wurde erkannt. Es sind aber auch die Betreiber der Infrastruktur gefordert. Vor allem der Informationsaustausch ist von enormer Bedeutung. Wenn etwas passiert, muss diese Information sofort weitergegeben werden.