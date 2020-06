Autos werden künftig mit Sprache gesteuert

Knappe Worte für aufwendige Funktionen

Der Detailgrad kann laut der Wissenschaftlerin jedoch gut eingegrenzt werden, da Fahrer sehr zielgerichtet mit dem System sprechen. „Nutzer wollen zwar ein System, das den natürlichen Sprachgebrauch versteht. In der Praxis findet aber nie eine Konversation statt. Man gibt kurze, prägnante Anweisungen", so Richardson.

Untersuchungen von Ford zum Sprachgebrauch haben keine Überraschungen gebracht. Die Funktion wird vor allem für das Ansagen von Adressen verwendet. Auch die Suche nach bestimmten Liedern oder einer Radiostation wird bevorzugt via Sprache erledigt. „Alles was schneller als Touch oder Knöpfe drücken ist, wird gesprochen", so Richardson. Die Lautstärke werde weiterhin mit einem Drehregler justiert. Bei der Klimanlage bevorzugen Lenker wiederum die direkte Ansage der gewünschten Temperatur. Anhand der Untersuchung ist laut Richardson jedenfalls klar, dass Sprache nur eine Ergänzung ist. „Klassische Knöpfe oder Touchscreens wird es weiterhin geben."

Bessere Chips für schnellere Spracherkennung

Dass Sprache in den nächsten Jahren noch stärker im Auto vertreten sein wird – Ford rechnet mit 3,5 Millionen Sync-Autos in Europa bis 2015 - hängt auch mit besserer Technik zusammen. Für die Sprachverarbeitung braucht man kleine, leistungsstarke Chips, die nun verfügbar werden. In diesem Bereich will vor allem Intel punkten. Autos mit Intel-Inside kommen dieses Jahr erstmals auf den Markt ( BMW 7ern, Mercedes C/S). „Wir forschen intensiv zu Eingabemethoden und haben viele Nutzungsstudien", sagt Staci Palmer zur futurezone. Sie ist bei Intel für den Automobilbereich zuständig. Laut Palmer überlegt Intel, wie man etwa Gestenerkennung oder Sprache auf Prozessor-Ebene unterstützen kann. All die digitalen Assistenten, das Entertainment-System, die Kameras und Sensoren brauchen viel Rechenleistung. Künftig kommt nun auch Sprachdekodierung hinzu, was in der Architektur berücksichtigt werden muss, so die Managerin.