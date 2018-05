Bibliothek auf dem Mond für Außerirdische geplant

Mit der "Lunar Library", quasi einer Bibliothek auf dem Mond, will der Non-Profit-Verein "Arch Mission" sicherstellen, dass die Kultur und Geschichte der Menschheit für andere noch unbekannte Zivilisationen dokumentiert und erhalten bleibt. Bereits Mitte 2020 soll die gesamte englischsprachige Wikipedia, aber auch wichtige Beiträge in verschiedenen anderen Sprachen, sowie Fotos und andere Dokumente in Miniaturformat auf Metallplatten gelasert und in einer kompakten Box auf den Mond gebracht werden.

Informationen werden eingraviert

Man wolle das zusammengetragene, menschliche Wissen, die kulturellen Errungenschaften, und eben auch die Sprachen sowie die Geschichte unserer Zivilisation archivieren und im Sonnensystem verteilen - damit es irgendwann von anderen hochentwickelten Lebensformen entdeckt und entschlüsselt werden könne. Bewusst setze man bei der Lunar Library nicht auf einen digitalen Speicher, sondern graviere sämtliche Informationen auf haardünne, praktisch unzerstörbare Nickelquadrate, deren Seiten gerade einmal 1,7 Zentimeter lang sind.