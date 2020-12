Bill Gates: Die nächsten 4 bis 6 Monate werden die schlimmsten

Niedrige Impfbereitschaft

Außerdem wolle sich Gates medienwirksam gegen das Coronavirus impfen lassen, um das Vertrauen in die Impfung zu steigern. Denn die Impfbereitschaft in den USA scheint besonders niedrig zu sein. Eine Umfrage des Pew Research Center unter rund 10.000 US-Amerikanern hat ergeben, dass sich lediglich 21 Prozent "ganz bestimmt" impfen lassen werden.

In Österreich sieht die Impfbereitschaft recht ähnlich aus. Im November gaben in einer Umfrage 21 Prozent der Befragten an, dass sie sich "auf jeden Fall" impfen lassen werden. 33 Prozent beantworteten die Frage mit "eher ja" und 46 Prozent stehen einer Corona-Impfung ablehnend gegenüber.