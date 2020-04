Bill Gates finanziert 7 Fabriken für Corona-Impfstoffe

Microsoft-Gründer Bill Gates will 7 Fabriken für vielversprechende Corona-Impfstoffe bauen. Das kündigt der Milliardär, der gemeinsam mit seiner Frau Melinda die Stiftung Gates Foundation betreibt, in der US-TV-Sendung The Daily Show an.

Seine Stiftung verfüge über großes Fachwissen in Bezug auf Infektionskrankheiten, deshalb wolle man dabei helfen, Maßnahmen gegen die Epidemie zu beschleunigen, sagte Gates in einem vorab veröffentlichten Ausschnitt aus der Sendung, die heute Abend ausgestrahlt werden soll.