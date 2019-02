Bill und Melinda Gates: "Daten sind oft schlecht und sexistisch"

Gerade in den Entwicklungsländern würden Frauen oftmals nur in ihrer Rolle als Mutter und Ehefrau wahrgenommen - viele Untersuchungen würden sich daher um ihre Gesundheit hinsichtlich der Fortpflanzung drehen. Kein Datenmaterial sei hingegen vorhanden, ob und was Frauen arbeiten gehen, was sie in die Ehe mitgebracht haben oder was ihnen gehört. Alles werde automatisch dem männlichen Familienoberhaupt zugerechnet, was die Daten enorm verfälsche.

Gates-Stiftung sammelt selber Daten

Um zuverlässigeres Datenmaterial zu bekommen, hat die Stiftung vor drei Jahren Geld in die Hand genommen, um mit einer Reihe von Organisationen und Datenwissenschaftlern eine genderbasierte "Datenrevolution" ins Rollen zu bringen. Nicht nur könnten so Entscheidungen auf Basis tatsächlicher Informationen getroffen werden. Indem man auf Frauen zugehe und mehr von ihnen wissen wolle, zeige man diesen auch, dass sie in der Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen. "Mit den Daten können wir Millionen von Frauen und Mädchen stärken."

Toiletten-Update

Der diesjährige Brief greift einmal mehr eines der Lieblingsthemen von Bill Gates auf, die Neuerfindung der Toilette. Seit acht Jahren treibt die Stiftung Entwickler und Firmen auf der ganzen Welt an, moderne, kostengünstige Toilettenlösungen zu entwerfen, die das Leben und vor allem die Gesundheit von Milliarden Menschen entscheidend verbessern könne. Immer noch seien zwei Milliarden Leute ohne Zugang zu einer modernen Toilette. Die dadurch verursachte Umwelt-Verschmutzung töte 800 Kinder jeden Tag.

Die gute Nachricht ist laut Bill Gates, dass einige Firmen mittlerweile nahe an der Marktreife seien. Dabei geht es im Wesentlichen um Toilettensysteme, die sich als geschlossenes System selbst reinigen können. Das ist gerade in Entwicklungsländer, wo der flächendeckende Aufbau von Infrastruktur hinsichtlich Kläranlagen und Kanalisation noch weit entfernt sei, unumgänglich. Darüber hinaus müssen die Lösungen auch besonders kostengünstig sein. Die Stiftung will bei der Entwicklung nicht lockerlassen und wird zusätzlich Geld in Forschung und Entwicklung in die Hand nehmen.

Den gesamten Brief gibt es auf der Webseite von Bill Gates zu lesen.