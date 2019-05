Billiger Hack lässt Flugzeuge neben der Piste landen

Das Problem der sogenannten Instrumentenlandesysteme ist, dass sie aus einer Zeit stammen, als Hacks und Cyberangriffe kein verbreitetes Thema war. Laut den Forschern ist die Durchführung eines derartigen Angriffs aber dennoch unwahrscheinlich. Zwar sind die Komponenten, die für den Hack notwendig sind, sehr billig zu haben. Dass eine Manipulation des Funksignals am Flughafen unbemerkt bliebe, sei beinahe undenkbar.

Zum einen funktioniert der Angriff nur wirklich gut, wenn die manipulierte Antenne und der Funkverstärker direkt im oder am Flugzeug angebracht sind, was angesichts der vorherrschenden Sicherheitsvorkehrungen ein schwieriges Unterfangen ist. Wird das Funksignal vom Boden her manipuliert, müssten die Angreifer das Equipment genau so in der Nähe der Landebahn platzieren, dass das Funksignal des Flughafens überlagert werden kann.

Darüber hinaus sollten die Piloten bei normaler Sicht auch rechtzeitig erkennen, dass die Bildschirm-Anzeige nicht mit der tatsächlichen Außensicht übereinstimmt. Sie werden auf etwaig auftretende Fehler der Software trainiert.

Brenzlige Situationen

Dass Fehlfunktionen beim Landesystemen aber durchaus immer wieder einmal zu gefährlichen Situationen führen können, zeigen Fälle wie der von Singapore Airlines SQ327, bei denen das Flugzeug durch Funkstörungen tatsächlich neben der Piste landete und nach einer scharfen Kurve im Gras ausrollte. Tatsächliche Störungen des Landesystems seien für Piloten immer unangenehm, weil gerade bei stark frequentierten Flughäfen und/oder mit schlechter Sicht wenig Zeit zum Korrigieren bleibe.