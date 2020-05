Boeing und SpaceX bauen neue bemannte US-Raumfähren

Die NASA präsentierte am Dienstag die US-Unternehmen Boeing und SpaceX als Partner, um bis 2017 eine neue Generation von Raumfähren zu entwickeln. Der Vertrag hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 6,8 Milliarden Dollar (5,25 Milliarden Euro).

Die NASA hatte ihr Shuttle-Programm im Sommer 2011 nach drei Jahrzehnten vor allem aus Kostengründen eingestellt. Als letzte Raumfähre flog damals die „ Atlantis“ ins All. Seitdem sind die USA für die Reisen ihrer Astronauten zur Internationalen Raumstation ( ISS) auf russische „Sojus“-Kapseln angewiesen - und zahlen rund 70 Millionen Dollar pro Sitz. Die einst stolzen Space Shuttles sind an mehreren Orten in den Vereinigten Staaten als Museumsstücke zu bestaunen.