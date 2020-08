Brände in Sibirien: Dichter Rauch besorgt Forscher

Gefährlich für Menschen

Diesen August würden laut McCarty sehr viel Grasflächen und Torflandschaften abbrennen. Das ist besonders schädlich fürs Klima, weil Torflandschaften mit Moor sondern noch mehr Methangase in die Luft ab und das ist noch schädlicher für die Umwelt. Das Feuer in den Griff zu bekommen, ist in solchen Gegenden außerdem schwierig, so die Forscher.

„Für die Menschen in der Gegend ist das grauslich. Alles riecht nach Rauch“, sagt McCarty. Die Stadt Jakutsk in Sibirien warnte bereits vor giftigem Rauch. Nordwind treibe den Qualm der Feuer in die knapp 270.000 Einwohner große Stadt, teilten die Behörden mit. Jakutsk liegt etwa 4800 Kilometer östlich von Moskau. Bereits bei den verheerenden Bränden im vergangenen Jahr litten Menschen in vielen sibirischen Städten wochenlang unter giftigem Rauch. Vor allem ältere Bewohner wurden dadurch krank. Die Forstbehörden zählten 58 Brände auf einer Fläche von insgesamt mehr als 70.000 Hektar, die derzeit gelöscht würden.