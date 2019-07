C2Land: Flugzeug landet erstmals vollständig autonom

Dass moderne Airliner bei schlechten Lichtverhältnissen auch per Autopilot landen können, ist nicht neu. Damit das möglich ist, muss allerdings der jeweilige Flughafen mit einem entsprechenden Instrumentenlandesystem (ILS) ausgestattet sein. Gerade kleinere Flughäfen verfügen über kein ILS, was eine automatisierte Landung also unmöglich macht.

Forscher der Technischen Universität München (TUM) haben nun eine Technik entwickelt, mit der Flugzeuge auch ohne ILS autonom landen können. Möglich wird das durch optisch-unterstützte Navigation, wie die TUM selbst schreibt.

Das Projekt C2Land wird vom Bund gefördert und gemeinsam mit der Technischen Universität Braunschweig durchgeführt. Das Team aus Braunschweig entwarf ein optisches Referenzsystem: Eine Kamera im normalen Sichtbereich und eine Infrarot-Kamera, die auch bei schlechteren Sichtverhältnissen Daten liefert. Die Forscher entwickelten für den Zweck eine eigens entworfene Bildverarbeitungssoftware.