China findet Spuren von unbekanntem Basalt auf dem Mond

Insgesamt machten chinesische Forscher*innen 7 verschiedene Gesteinsarten in Proben von dem Erdtrabanten ausfindig.

Chinesische Forscher*innen haben in Gesteinsproben vom Mond einen bisher unbekannten Mondbasalt ausfindig gemacht. Entstanden dürfte der neuartige Basalt zu einer Zeit sein, als der Mond noch vulkanisch aktiv war.

Insgesamt machten die Wissenschaftler*innen in den Gesteinsproben 7 verschiedene Gesteinsarten aus, wie sie in einer vor kurzem in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlichten Studie schreiben.

Die Forscher*innen gehen davon aus, dass sie von verschiedenen, bis zu 400 Kilometer entfernten Orten am Mond stammen, heißt es bei Science Alert. An die Fundstelle könnten sie etwa durch Asteroideneinschläge gelangt sein.